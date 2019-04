El Bielo se queda sin entrenador

El equipo de Bielovucic se quedó sin entrenador en la sexta fecha del campeonato de la Liga de Huánuco. El prof. Luis Serrano renunció irrevocablemente al cargo luego que lo dirigió durante cinco partidos con resultados de cinco derrotas.

“Puse mi mejor esfuerzo para sacar adelante al equipo, pero los resultados no se dieron por una serie de circunstancias, tal vez los jugadores no entendieron mi idea futbolística o yo no les entendí a ellos, por eso preferí dar un paso al costado para no causar daño al club y que otra persona arregle la situación, No me gusta aferrarme a un cargo y cuando las cosas no salen mejor es retirarse. Le deseo la mejor de las suertes al Bielo”, dijo el técnico.

Serrano realizó una gran campaña el año pasado y llevó al equipo hasta la liguilla, pero este año la situación fue distinta.

“En adelante voy a dedicarme a mi academia de menores a la cual he descuidado un poco y al campeonato de futbol 5 femenino que estamos organizando”, expresó.