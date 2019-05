El domingo comienza etapa provincial de la Copa Perú

La Liga Provincial de Fútbol definió todos los pormenores de la etapa provincial de la Copa Perú y ha dispuesto que este domingo 12 se juegue la primera fecha, con la participación de 20 clubes representantes de 10 ligas distritales de la provincia de Huánuco.

En una primera ronda, la fase provincial se disputará de manera descentralizada en cinco llaves de dos distritos cada una, en partidos de ida y vuelta entre los campeones contra los subcampeones. Los ganadores pasarán a la segunda ronda.

Mediante sorteo han quedado conformadas las siguientes llaves: 1) Churubamba vs Pucuchinche. 2) Kichki vs El Valle. 3) Pillao vs Pillco Marca. 4) Chinchao vs Margos. 5) Huánuco vs Amarilis.

Todas las llaves, excepto la de Huánuco y Amarilis, comenzarán el domingo 12. En la primera fecha los subcampeones serán locales. Los partidos de ida entre los equipos de Huánuco y Amarilis se jugarán el jueves 16, en razón que las dos ligas definirán a sus representantes recién el domingo 12. Los partidos de vuelta se jugarán el domingo 19 de mayo.