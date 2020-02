“El entrenador me mandó a cazar pelotas en el área”

Enzo Maidana anotó el gol triunfal. Apareció preciso para poner el pié y meterla tras un centro de Durán que había sido rechazado a medias. Es segundo su gol en cuatro partidos y de esta manera viene justificando su contratación.

“Fue un partido duro, el Cienciano es un buen equipo, nos complicó al no dejar espacios y tuvimos que jugar tranquilos, esperando que llegara la ocasión. El profesor me envió a merodear por todo el frente al área, a cazar pelotas de gol y felizmente se me dio. Tuvimos paciencia buscando los espacios y aprovechar al máximo las ocasiones. Estoy feliz por haber dado el triunfo al equipo, pero fue el trabajo del equipo. Estamos punteros, pero no podemos confiarnos, esto recién comienza y falta mucho. Este sábado tendremos otro compromiso difícil y saldremos a jugar igual, tratando de ganar”, dijo.