El fantasma de la copa “vigencia de poder” acecha

Sin disimulos el fantasma de la copa “Vigencia de Poder” estaría acechando al certamen provincial de Pasco, según fuentes dignas de crédito, a estas alturas del campeonato de la Copa Perú varios equipos no estarían registrados en la Sunarp, por consiguiente no contarían con vigencia de poder, como el caso del Once Caldas de Huariaca, que solo cuenta con el recibo celeste que emana la Sunarp; eso no quiere decir que estén registrados, para ello tiene que contar con el documento oficial determinado con un número de identificación; ese recibo es un simple papel que no garantiza nada.

Según algunos dirigentes de los clubes participantes, manifiestan que la Liga Provincial de Pasco está avalando ese procedimiento contraviniendo el reglamento; con todo esto no vaya ser que el certamen de 2019 se prostituya ante la contemplación de los aficionados; ya ocurrió el año pasado; incluso nos enteramos que el Club San Isidro de Yanapampa falsificó el documento de la Sunarp y con ese falso documento eliminó al Alipio Ponce; la LPFP no dijo nada, lo ocultó.