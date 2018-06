El frío azota la región

by Ahora

Uno de los peores inviernos de los últimos tiempos se registra en el país, especialmente en la serranía a más de 3 mil m s. n. m. El Gobierno Central afortunadamente ha rectificado y ha incluido a cinco distritos más de Huánuco en la lista de los declarados en emergencia.

Aparentemente, no tomaron en consideración que nuestro departamento también tiene zonas alto andinas. Estos seis distritos deberán ser atendidos de inmediato por el Gobierno Regional, los municipios, entidades estatales y claro de las empresas privadas a quienes les llamamos a colaborar con nuestros hermanos de los pueblos andinos, que esperan nuestra ayuda.

La situación es realmente crítica, en especial para los niños y adultos mayores. Con solo consultar en los centros de salud, se han incrementado los casos por dolencias e infecciones respiratorias y neumonías. A pesar de ser una situación reiterativa de cada año, con la diferencia de que las estaciones son y serán cada vez más marcadas e inclementes, estas familias tienden a vivir en espacios nada adecuados. Un gran porcentaje de viviendas son de adobe con techos de calamina, y carecen de todo sistema de calefacción. Debido a las limitaciones económicas de las familias, los niños no tiene ropa adecuada para contrarrestar el frío, es más, no tienen más de dos o tres mudas de ropa.

Esta ayuda o auxilio deberá ser inmediata. Cada noche que pasa es un riesgo en potencia para todas estas familias. Ayudemos con abrigo, vitaminas, ropa y otros bienes que son de gran utilidad. De seguro, el gerente general del Gorehco, Arlindo Luciano, estará tomando las acciones necesarias con suma celeridad para ayudar a estas personas. En nuestras manos está el apoyar a nuestros hermanos del campo. Recordemos que por esas zonas los centros de salud son escasos, lo que dificulta aún más algún tipo de tratamiento de salud.