Perú jugó la ida del repechaje contra Nueva Zelanda con mucha ansiedad y eso generó que el equipo no esté claro en el campo, especialmente en la defi nición ante la portería rival. Mañana, la Selección Peruana iniciará el compromiso con la responsabilidad de tener que ganar sí o sí para clasifi car a Rusia 2018, Debe ganar por cualquier marcador, pero no debe empatar con goles ni perder. Perú no ha perdido ningún partido de la Eliminatoria y amistosos jugados y el repechaje en todo el año 2017.

La Selección Peruana llega al partido en Lima sin ningún inconveniente; todo el plantel está apto, no hay lesionados y con acumulación de tarjetas. Todos los convocados están al cien por ciento y luego de retornar de Nueva Zelanda ya se acostumbraron a la diferencia horaria. La FIFA eliminó las tarjetas amarillas previas al repechaje, así que tampoco hay riesgo con los amonestados en Wellington. El que gane este partido será el último en clasificar al Mundial, puesto que hoy martes quedarán defi nidos dos cupos con los que se completará a 31 los países que irán al Mundial.

Australia enfrentará el partido de vuelta ante Honduras luego de empatar de visitantes 0-0 y Dinamarca será local ante Irlanda tras empatar en la ida 0-0. Por último, mañana miércoles, saldrá el clasificado número 32 del encuentro de vuelta por el repechaje entre Perú y Nueva Zelanda, luego de empatar sin goles en Wellington.