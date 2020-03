El Grau venció a León y sigue solo arriba

El cuadro blanquirrojo grauino se llevó los tres puntos del choque con León, con un único gol que marcó el delantero Saúl Reyes en los últimos minutos.

El primer tiempo fue intenso con algunas fricciones de parte de ambos conjuntos, no obstante fue parejo y los cremas no se asustaron por el poderío del rival y al contrario jugaron igual a igual, incluso cuando expulsaron a Ávila de León en jugada confusa al parecer injusta. Grau no mostró un juego acorde a la categoría de sus hombres, pero en general en la primera etapa cada uno tuvo una ocasión clara de gol.

La segunda etapa fue de trámite más o menos similar, aunque la inferioridad numérica y las variantes que envió el CT grauino, pesaron para llevarse el triunfo. Grau sumó 9 puntos, puntaje perfecto, mientras León se quedó solo con 3 aunque con un partido menos.