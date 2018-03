El año 2018 el Ministerio Público sufre serias limitaciones económicas que restringen el trabajo de la institución, afectando a los médicos legistas, el desplazamiento de fiscales, la programación de salidas a lugares alejados, mantenimiento de vehículos, adquisición de materiales y equipos necesarios para el funcionamiento de la institución, lo reveló Jhon Martel Trujillo, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Huánuco. Sin embargo, señaló que esto no debe significar que se perjudiquen las investigaciones que se efectúan en las sedes donde no hay mayores gastos, para garantizar el trabajo de los fiscales.

Un detalle que expresa la crítica situación es que se debe solicitar a la Gerencia Central de Logística la adquisición de materiales como una llanta para una camioneta o comprar un toner para una fotocopiadora o una impresora láser. Esta situación resulta inaceptable que continúe en el presente año, y en la próxima reunión de presidentes de juntas de fiscales superiores a efectuarse en Cajamarca, dialogará directamente con el fiscal de la Nación para solucionar de inmediato estos excesos del centralismo administrativo.

Aclaró que los recursos de caja chica son para gastos menores y no para adquirir equipos e insumos.