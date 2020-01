El mundo del básquetbol de duelo

Kobe Bryant, la ex gran estrella de la NBA, muere a los 41 años en un accidente de helicóptero.

El que fuera estrella de la NBA y uno de los mejores jugadores de toda la historia, Kobe Bryant, ha fallecido en un accidente de helicóptero en California, informó el portal ‘TMZ’.

El legendario deportista viajaba con otras cuatro personas en su helicóptero, cuando la aeronave ardió y cayó en Calabazas, ciudad situada unos 65 km al noroeste de Los Ángeles, conocida por ser residencia de personalidades del deporte y el entretenimiento. Sports Center confirmó que Gianna Maria, de 13 años, hija de Bryant iba con él en la nave.

El Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles declaró que cinco personas murieron en el accidente y no hubo sobrevivientes, aunque no publicó los nombres de las víctimas.

En un comunicado difundido en Twitter, el ayuntamiento de Calabazas escribió: “Recibimos con gran tristeza la noticia de la muerte de Kobe Bryant y otras cuatro personas en un accidente de helicóptero”.

“La aeronave cayó en un campo remoto en Las Vírgenes alrededor de las 10:00 de esta mañana. Ninguna persona sobre el terreno resultó herida”, añadió.