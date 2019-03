Emiten resolución sobre posible instalación de peaje Ticlio en Carretera Central

La concesionaria de la Carretera Central, Deviandes, cuenta con los peajes Corcona y Quiulla en la vía de Huancayo a Lima y vicerversa; sin embargo, tiene la intención de instalar un tercer peaje en el sector de Ticlio. Precisamente a través de la Resolución del Consejo Directivo N° 0014-2019-CD el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), informó que el “incremento del peaje” a US$ 1.50 deberá entenderse como el “inicio del cobro del peaje”.

SITUACIÓN. Ositran interpretó los alcances de la cláusula 9.5 del contrato y precisamente es sobre los ajustes relacionado a la nueva unidad de peaje en Ticlio.

Entonces, respecto al inicio del cobro del peaje se refiere a que a partir de esta determinación de US $1.50 se seguirá aumentando en los siguientes reajustes. Ahora, de establecerse un tercer peaje en Ticlio, se deberá cobra S/ 4.98 por auto o por eje que corresponde a US $1.50 al tipo de cambio de S/3.32 por dólar. No como se está cobrando en los otros peajes que es de S/6.30 por auto e igual monto por eje, es decir a S/3.32 por dólar se estaría cobrando US $ 1.89.

El congresista Israel Lazo, manifestó que no esta de acuerdo con el convenio a favor de Deviandes, porque considera que la empresa no ha realizado ningún aporte a la Carretera Central. Agregó, que las ganancias de Deviandes por año es de 60 millones. “Rechazamos y condenamos la instalación y cobro del nuevo peaje en Ticlio de la vía Central”, precisó el parlamentario.

Mientras tanto, el alcalde de La Oroya, Saturnino Carmargo, solicitó al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo Mori, arribar a la ciudad para ofrecer una explicación sobre el tema.

“Pedimos el cumplimiento de la resolución del contrato de concesión de este peaje, dado a que inclusive hubieron reuniones junto al presidente de la comisión de transporte del Congreso de la República, Israel Lazo, quien se comprometió a velar cumplimiento de los acuerdos“, señalo el burgomaestre.