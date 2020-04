Empresa no paga salario a 40 obreros que construyeron jardín en Pillco Marca

Más de 40 obreros que ejecutaron el proyecto Mejoramiento de los servicios educativos de la Institución Educativa Inicial San Gabriel, en Cayhuayna, Pillco Marca, se encuentran impagos desde hace dos meses.

Según denunciaron los trabajadores, los representantes de la empresa Constructora Minera de Servicios Múltiples Santana Sociedad Anónima Cerrada, que ejecuta la obra, les viene negando el pago de sus salarios que superan los 2300 soles mensuales.

“Los obreros, en esta cuarentena, no tienen dinero para llevar los alimentos a su casa. La empresa prometió que iba a pagarles el martes último, pero no cumplió. Los trabajadores están muy afectados”, manifestó Jovial Campos, dirigente de la Federación Regional de Trabajadores de Construcción Civil de Huánuco.

“La obra ya está casi culminada, aun así no cancelan el salario a sus trabajadores. Además no les pagaron su dominical completo, me comunicaron los obreros”, indicó Campos.