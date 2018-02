Se ha detectado que en 35 instituciones educativas públicas y privadas de Huánuco, ponen trabas en el proceso de matrícula escolar a los niños que presentan algún tipo de discapacidad; utilizan cualquier pretexto que contraviene los instrumentos legales que el Perú ha ratificado en todos los foros y organismos internacionales, afirmó Engels Juipa García, comisionado de la Defensoría del Pueblo encargado de esta tarea.

Señaló que las justificaciones de los directores o responsables de las instituciones educativas no tienen fundamento jurídico para no aceptar a un niño con discapacidad. Se han efectuado recomendaciones para evitar que se continúe cometiendo tales abusos, ya que en promedio son aceptados 2 de cada 10 niños que buscan matrícula.

Detalló que las trabas en la matrícula a los niños con algún tipo de discapacidad fueron detectadas en las instituciones educativas privadas y públicas, habiendo recibido quejas de los padres de familia, que fueron derivadas a las instituciones educativas especiales, bajo el argumento que no cuentan con personal especializado para atender a los niños que tienen este tipo de problemas.

Señaló que las visitas de supervisión se llevaron a cabo entre los meses de enero y febrero por parte de la oficina de Huánuco de la Defensoría del Pueblo y en varios en compañía del personal de la UGEL Huánuco con quienes se ha comprobado que no se reservaron las vacantes. Ante esta situación se ha lanzado la campaña “Educación sin exclusión: aprendiendo en la diversidad”, y se ha programado un taller para este viernes 23 que contará con la participación de diversos sectores involucrados.