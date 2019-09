En duda autorización del estadio de Ambo

Reporteros del diario AHORA estuvieron ayer en Ambo para verificar los avances del trabajo de mejora del estadio y lo único que observaron fue que el campo luce un bonito aspecto verde porque ha sido recalzado con hierba natural; asimismo, se ha colocado una pequeña tribuna desarmable en el sector que da al cerro Huancapata y se han limpiado los alrededores del campo; de igual modo con maquinaria han habilitado rampas desde la puerta de entrada hacia los dos sectores de los arcos. No han ampliado el campo como se dijo y falta mucho trabajo para habilitarlo conforme los establece el reglamento.

Dirigentes ambinos dijeron que mejor sería que el Racing juegue en Huánuco porque a su estadio le falta mucho para ser sede de una etapa nacional. No hay seguridad, aunque se observó la presencia de una gran cantidad de policías fuera y dentro del estadio y también llegaron dos ambulancias aunque felizmente no se les necesitó. Los camerinos siguen igual, los servicios higiénicos funcionaron bien y no cobraron por el uso.

La Liga Departamental tiene en sus manos esta situación y se espera su veredicto.