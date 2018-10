En duda partidos de ida del repechaje

Pese a que está anunciado que este fin de semana se disputarían los partidos de ida del repechaje, no se ha confirmado la programación y todavía la programación está en duda.

Eso es la versión de último minuto que obtuvo Ahora Deportes sobre el cierre de la presente edición, procedente de una fuente directa de la Comisión de Fútbol Aficionado.

La razón es que la Comisión de Justicia aún no resolvió tres reclamos, entre estos el del Alianza UDH contra el León de Huánuco, que de salir a favor de los azulgranas podría hacer variar la programación del repechaje, es decir, sus rivales cambiarían.

“La Comisión de Justicia aún no resuelve tres reclamos, estamos esperando las resoluciones para programar los partidos; pero parece que hay un entrampamiento en la CJ debido a que los clubes no han presentado sus descargos sobre lo dispuesto por la Cámara de Resolución de Disputas, por eso es que no podemos programar los partidos. La CJ nos ha ofrecido resolver a más tardar el miércoles (hoy) y recién después saldrá la programación. Si no hay una solución hasta mañana (hoy), incluso se suspendería los partidos y la ida podría jugarse recién el miércoles 18”, informó un dirigente de la Comisión.