En el Campeonísimo o en cualquier cancha

En declaraciones a diversos medios, el entrenador aliancista Ronny Revollar expresó que no le teme a la cancha de Talara y que el equipo está en condiciones y tiene jugadores para manejar un resultado positivo.

Jugadores y personal técnico de la escuadra azulgrana coincidieron en señalar que Torino no es un equipo temible y lo que juega a su favor es el pésimo campo del estadio Campeonísimo al que ellos están acostumbrados y es donde los visitantes sufren y tienen dificultades, pero señalaron que hay que jugarlo y manejar la situación tratando de llevarlo al rival a lo que les conviene.

El Prof. Revollar dijo que tanto Aquino como Rivas son jugadores fundamentales en el equipo, que sin duda se van a dejar sentir, pero no tanto como para ser imprescindibles y que tiene gente que pueden suplirles sin resentir el armado del equipo.

En la plantilla no hay lesionados, salvo Bashi con golpes de poca consideración y que está haciendo trabajo diferenciado por precaución, y Villafuerte, quien se recupera de la lesión que sufrió en el partido con Huamantanga.

La delegación viajará mañana viernes a Lima y el sábado lo hará por vía aérea a Piura.