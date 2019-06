En escena Once Caldas, Tecnomin, Agomarca y Unión

CERRO DE PASCO.- Este domingo en seis escenarios se jugará la tercera fase provincial de Pasco con cotejos de ida. En Pallanchacra, Unión recibirá a su homónimo Unión Pasco, en tope de pronóstico reservado; el equipo del alcalde aún no ha resuelto sus problemas económicos con sus jugadores. En otra serie, Sacra Familia recibirá al Once Caldas que va como favorito.

En la Quinua el Hidro Candelaria recibirá al Municipal de Agomarca; por antecedentes el Municipal debe ganar.

En el Coloso de Yanacancha el Tecnomin recibirá al Social Inca; tope difícil, pero ya es tiempo de que el tecno muestre su poderío, por su estabilidad económica y por sus nuevas contrataciones. El renacido Columna Pasco se trasladará a Auquimarca para enfrentar al San Pedro; Columna con su gente joven puede salir airoso; finalmente en Huayllay el Tottenham 09 recibe al Asociación Rancas FC, ambos tienen chances.

Programa de la tercera fase provincial

Unión Pallanchacra vs Unión Pasco; Sacra Familia vs Once Caldas; Hidro Candelaria vs Municipal de Agomarca; Tecnomin vs Social Inca; San Pedro vs Columna Pasco y Tottenham 09 vs Asociación Rancas