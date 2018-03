El jefe de Agro Rural en Huánuco, Edú Chávez, responsabilizó a las agencias agrarias de Huánuco, Ambo y Pachitea de la compra de papa a intermediarios que se beneficiaron vendiendo a S/1 el kilo, y que adquirieron a menor precio de los verdaderos productores.

El dirigente de los agricultores de Huánuco, Lucio Candelario, denunció que intermediarios vendieron papa a Agro Rural. Anunció que denunciará a quienes se beneficiaron indebidamente. Como se recuerda el Decreto de Urgencia 002 ordena la compra de papa y medianos pequeños productores.

Chávez señaló que las agencias agrarias fueron las que se encargaron de empadronar a los productores de papa con verificación en campo y con el aval de las autoridades comunales. “Quizás se consideró a personas que no son productores, el problema está en la etapa de empadronamiento que hicieron las agencias agrarias, nosotros sólo nos abocamos a cumplir con la compra a quienes están en las fichas”, señaló.

Las fichas de empadronamiento incluyen los datos del productor, las áreas sembradas de papa, su ubicación geográfica. Para incluir a intermediarios se habría fraguado esta información.

Indicó que Agro Rural no verifica el padrón sólo ejecuta la compra pues las fichas tienen el visto bueno de los directores de las agencias agrarias y la Dirección de Agricultura.

Chávez señaló que no se puede revertir los pagos a los intermediarios, aseguró que en adelante verifican el padrón con las autoridades para ver si los inscritos son verdaderos productores.

Hasta el momento compraron 7 mil toneladas de papa blanca.