En una accidentada e irregular sesión extraordinaria del Concejo Provincial de Ambo cumplida el martes 13 de diciembre en el Palacio Municipal no se consumó la declaratoria de vacancia del teniente alcalde Henry Venturo Bravo porque no se alcanzó la mayoría calificada de siete votos que se necesitaba. Desde días antes la petición de la vacancia había generado una polarización entre seguidores y opositores a la gestión municipal, al extremo que había un tenso clima con amenazas y gritos proferidos en la calle y en la misma sesión.

Las irregularidades comenzaron al no asistir los regidores Fernando Omar Estrada Solórzano (MIDE) y Serafín García Tolentino (Hechos y No Palabras), quienes no se justificaron. En la votación se registraron cinco votos a favor de la vacancia: Lidia Astete, Harold Fretel, Carlos Esteban, Nolberto Salcedo y la alcaldesa Daisy Soto Mory, todos ellos del MIDE, mientras los que se opusieron fueron: Percy Sánchez Chamorro (Somos Perú), Fredy Caballero Gonzáles (ARI) y el mismo Henry Venturo Bravo (MIDE). Asimismo sorprendió que el solicitante de la vacancia, Rodolfo García Jara, un albañil, se acercó a la sesión no para fundamentar su petición, sino para presentar su desistimiento de la solicitud de vacancia, argumentando que su abogado le engañó y que firmó la petición en una notaría de Huánuco, sin saber lo que era realmente, bajo el supuesto ofrecimiento de pagarle S/4000 y que no le pagaron.