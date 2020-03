En Tingo María suspendieron partidos

El domingo iba a comenzar el campeonato de la Liga de Rupa Rupa, pero no se jugó; pero no fue por las lluvias, sino porque los equipos afiliados no cumplieron con tramitar los carnés de cancha a tiempo. Presentaron sus documentos a última hora y por el arduo trabajo de la Liga Departamental ante las solicitudes de las ligas de todo el departamento, no pudo atenderles. La Liga que preside Percy Ochoa tuvo que postergar los partidos hasta la próxima semana, el domingo 8 de marzo, y los equipos tienen una semana más para seguir con la pretemporada y prepararse mejor para dar un buen espectáculo en el torneo.