Un desalmado sujeto identificado como Lisder Ingunza Bernaldo (19), cegado por los celos, acuchilló a su enamorada de iniciales R. T. A. (18). El salvaje ataque ocurrió en el interior de la habitación de la joven, ubicada en el jirón Bulevar, frente a la ciudad universitaria de la Unheval en Cayhuayna.

Dionicio (32) hermano de la víctima, narró que el sujeto rompió los vidrios de la ventana corrediza de la vivienda de la estudiante e ingresó a su habitación cegado por la furia, luego sin mediar palabra le clavó el filudo cuchillo a la altura del muslo izquierdo ante la atónita mirada de sus compañeros, causándole una grave herida. “Cuando mi hermana estaba haciendo su trabajo de la universidad junto a dos compañeros, el hombre tocó la puerta, pero como se demoró en abrir entró en cólera, rompió la ventana y se metió, luego le asestó un cuchillazo.

Tal vez si no la defendían mataba a mi hermana”, declaró. La estudiante de veterinaria sufrió dos cortes de 5 centímetros, y cuando pretendía seguir hiriéndola sus compañeros la auxiliaron y redujeron al sujeto, quien luego como si nada hubiera pasado la llevó al centro de salud Carlos Showing para que le curen las heridas. “Ese pata parece un enfermo psicópata, no le interesa nada, no tiene miedo”, declaró el hermano de la herida, quien llegó desde la ciudad de Lima, al enterarse del salvaje ataque.

“Voy a pedir garantías, para que no se acerque más a mi hermana, luego tendré que llevarla, porque si no podría matarla”, precisó. El agresor habría excusado su salvaje ataque, aduciendo que la joven le sacó la vuelta con otro hombre.