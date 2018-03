El juez Elmer Contreras Campos, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, aplicó nueve meses de prisión preventiva para los suboficiales de tercera, Jhon Bradley Loyola Navarro y Ronald Celestino Agüero, acusados por el delito de cohecho pasivo propio en el cumplimiento de su deber policial.

En la audiencia, el fiscal Anticorrupción, argumentó que los suboficiales, el pasado 27 de febrero a las 11:30 de la mañana, en la esquina de los jirones Independencia y Huánuco, intervinieron al vehículo combi con placa de rodaje W1C-762 conducido por Luis Enrique Villalobos Huamán (22), por no tener licencia apropiada para dicho vehículo y por no tener el cinturón de seguridad puesto.

Luego le indicaron que lo llevarían a la comisaría tomando una ruta inapropiada para dirigirse a la dependencia, y llegaron hasta un pasaje entre Mayro y Ayancocha donde le solicitaron S/100 soles para no llevarlo detenido; después el vehículo se malogró e incluso fue remolcado con ayuda de un patrullero hasta la intersección del Malecón y Progreso, donde fue la entrega del dinero.

La cobradora del vehículo de servicio público Victoria Esteban Tacuche (32), acudió hasta su vivienda para prestarse S/80.00 de su menor hija y completó los S/100.00 con las cobranzas del servicio de transporte, ante la negativa de los policías de rebajar el monto que le solicitaron. Minutos después, puso los S/100.00 en el asiento espaldar del conductor y grabó el preciso momento que el policía los recogía.

En la audiencia se conoció también que la persona que fue captada por la cámara de video sería el suboficial de tercera, Ronald Celestino, con seis meses de servicio a la Policía, quien está prófugo, mientras que su compañero Loyola estaba fuera de la combi, porque había bajado para ir a ver un aviso de alquiler de habitaciones en un edificio del lugar.

Persecución

La cobradora de la combi, luego de entregar el dinero, habría encarado a los policías, diciéndoles que les había grabado y sacado copia del dinero y que les denunciaría. Ante esto, el policía de apellido Celestino, le habría contestado: “Haz lo que quieras, yo soy de Lima, y mando acá”.

La mujer indignada le gritó “ratero, ratero”, por lo que los efectivos optaron por escapar a toda prisa, cada uno tomando distinta dirección. Celestino huyó por el jirón Progreso y fue perseguido por la cobradora; mientras que Loyola se fugó por el jirón Pedro Puelles y fue perseguido por el conductor. Para no ser atrapados, abordaron una mototaxi y un taxi cado uno, y se dieron a la fuga.

Luego de escuchar y analizar los alegatos, el magistrado declaró fundado el pedido de prisión preventiva, tomando como elementos de convicción: que los policías no cumplieron con su deber de llevar el vehículo a la comisaría, no acudieron a su centro de trabajo al día siguiente y ambos habrían solicitado dinero cada uno en su momento hasta en tres oportunidades, según declaración de los agraviados.

Se conoció también que de hallarles responsabilidad en el delito, los agentes podrían recibir de seis a diez años de cárcel.Encarcelan a policía acusado de pedir coima a transportista