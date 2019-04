Encinas y Landauri opinaron que debieron ganar

Al término del partido, reporteros de GOL Perú entrevistaron a Encinas, Landauri y otros jugadores.

Diego Encinas fue uno dos mejores del cuadro por sumarse permanentemente al ataque, incluso tuvo una ocasión clara, dijo que no ganaron un punto sino que perdieron dos porque generaron más ocasiones de gol.

“Perdimos dos puntos, tuvimos más ocasiones, pero no las pudimos concretar. Ellos aprovecharon la única e hicieron el gol del empate”, señaló.

Por su parte, Landauri dijo que el empate no le gustó porque la diferencia de juego fue a favor de Alianza.

“El empate no sabe bien porque teníamos el triunfo en nuestras manos, pudimos haberlo ganado por amplia diferencia. Me encantó cómo jugó el equipo, supimos aguantar el partido con la experiencia que tenemos”. Señaló que les falta mayor tranquilidad a la hora de definir: “Generamos, pero no la metimos, tenemos que estar más finos en la definición para la próxima semana sumar de a tres. Hay que tener un poquito más de calma”.