Como lo advirtió el diario AHORA en la edición de ayer, el deslizamiento producido en la parte intermedia de la quebrada Arcoragra, que ha bloqueado una parte del curso de las aguas que vienen desde las alturas de Llicua Alta, fue calificado de riesgoso por los técnicos de la Subgerencia de Defensa Civil de Amarilis y de la Autoridad Local del Agua que ayer llegaron a la zona, señaló Javier Fano Campos, gerente de Seguridad Ciudadana.

Señaló que apenas tomaron conocimiento del caso llegaron en la víspera a las inmediaciones del cementerio de Llicua donde constataron el deslizamiento y que el represamiento es mínimo por lo cual no representa mayor riesgo por el momento.

El funcionario de Defensa Civil de Amarilis, Marlon Nolasco, explicó que el deslizamiento se produce en un acantilado, a más de 100 metros de la superficie, donde no es posible la intervención con maquinaria, pero se efectúa un monitoreo permanente que se inició desde la tarde del jueves.

Explicó que se estudian todas las posibilidades técnicas ante las dificultades que se generan por la configuración geográfica, lo que incluye enviar una cuadrilla de trabajadores a caminar desde la parte baja hasta la zona del pequeño embalse, pero esto deberá evaluarse por el tipo de terreno suelto existente.

Asimismo, detalló que este problema se presenta 1500 metros hacia arriba desde el puente Llicua, que el deslizamiento de tierra es parcial y no bloquea el drenaje del agua de la quebrada que es mínimo. Sin embargo, reconoció que en caso de producirse una lluvia torrencial por varias horas, el deslizamiento podría aumentar y el riesgo sería mayor.

Pedido del alcalde

Marco Gutiérrez Baldeón, alcalde del centro poblado de Llicua, transmitió el temor de los cientos de pobladores cuyas viviendas se ubican en el trayecto de la quebrada Arcoragra, ante un embalse que podría producirse si las lluvias continúan. Aclaró que ha cumplido con alertar esta situación y que continuará colaborando con la población y autoridades para estar atentos al desarrollo de los acontecimientos.