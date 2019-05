Equipos de Amarilis no se presentarán a etapa provincial

El presidente de la Liga Provincial de Huánuco, Osmider Herrera, informó que los equipos Juventud Colo Colo y Volga FC no se presentarán a jugar frente a los de Huánuco por la etapa provincial, por distintas razones.

Por un lado, el conjunto colocolino está impedido porque su junta directiva no está reconocida por la Sunarp y no tiene vigencia de poder. “Somos exigentes en hacer respetar las Bases y no vamos a avalar irregularidades porque corremos el riesgo de ser sancionado por el organismo superior”, dijo Herrera.

En el caso del club Volga, hasta ayer no se había oficializado su retiro, pero por manifestación del presidente de la Liga, Pablo Leandro, Volga no tiene dinero para afrontar los gastos de su participación como inscripción de jugadores, garantía, participación, refuerzos, estadio y otros, que al no participar el León de Huánuco no hay garantía que les permita recuperar los gastos, ya que la la Unheval y Grau no atraen ni a sus familiares.

Los encuentros de ida entre huanuqueños y amarilenses se habían programado preventivamente para hoy lunes.

Con esta decisión, la Unheval y el Grau pasan directamente a la segunda ronda y hoy lunes se realizará el sorteo para establecer las llaves de la segunda ronda. Será a las 6.00 p.m. en la oficina de la Liga Departamental.