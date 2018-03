Cerca de 120 alumnos no tienen aulas dónde estudiar en la institución educativa n° 32819 Simón Bolívar de Quenra, en Churubamba. Esto debido a que los salones donde recibían clases están a punto de colapsar, advirtieron los padres de familia que exigieron atención a la Dirección de Educación.

Noel Clemente, presidente de la comunidad, dijo que hace 3 años esperan que se financie la construcción del nuevo colegio pero el Municipio de Churubamba no consigue presupuesto del Minedu. Los padres piden apoyo de la Dirección Regional de Educación para buscar recursos y aulas prefabricadas. La DRE ofreció apoyar las gestiones para buscar financiamiento.

Para no afectar su buen inicio del año escolar el director de Educación, Luis Colonia, indicó que el municipio arreglará el muro por donde discurre el agua que afecta los salones y Defensa Civil determinará si son inhabitables.

El representante de Pronied informó que a fines de marzo se entregará 2 aulas prefabricadas para la institución con el programa Acceso. Colonia dijo que hubo descuido del colegio que no limpió la acequia que con las lluvias dañó el cerco perimétrico y las aulas.