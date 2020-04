¿Está el virus en mi ropa? ¿Mis zapatos? ¿Mi pelo? ¿Mi periódico?

La periodista Tara Parker-Pope del diario New York Times entrevisto a varios expertos en enfermedades infecciosas, científicos de aerosoles y microbiólogos para que respondieran preguntas sobre donde podría acechar el coronavirus. Los resultados fueron algo tranquilizadores, si tomamos en cuenta la magnitud de la pandemia.

Muchas personas tienen miedo de “rastrear” el virus en sus hogares con su ropa, sus zapatos, o incluso en el periódico, al salir a realizar actividades esenciales.

¿Debo cambiarme de ropa y ducharme después ir a comprar a una bodega o farmacia?

Para la mayoría de nosotros que practicamos el distanciamiento social y hacemos viajes ocasionales a una bodega o farmacia, los expertos coinciden en que no es necesario cambiarse de ropa o ducharse cuando se regrese a casa. Sin embargo, siempre debes lavarte las manos. Se debe tomar en cuenta que un estornudo o tosido de una persona infectada puede impulsar gotitas virales y partículas más pequeñas a través del aire, el mantener nuestra distancia permitirá que estos virales caigan al suelo.

Los estudios muestran que algunas pequeñas partículas virales pueden flotar en el aire durante aproximadamente media hora, pero no pululan como mosquitos y es poco probable que choquen con su ropa. «Es poco probable que una gota que sea lo suficientemente pequeña como para flotar en el aire por un tiempo se deposite en la ropa debido a la aerodinámica», dijo Linsey Marr, un científico de aerosoles de Virginia Tech. «Las gotas son lo suficientemente pequeñas como para moverse en el aire alrededor de su cuerpo y ropa».

¿Por qué las gotas pequeñas y las partículas virales no tienden a caer en nuestra ropa?

“La mejor manera de describirlo es que siguen las líneas de corriente, o flujo de aire, alrededor de una persona, porque nos movemos relativamente despacio. Es como pequeños insectos y partículas de polvo que fluyen en las líneas de corriente alrededor de un automóvil a baja velocidad, pero potencialmente chocan contra el parabrisas si el automóvil va lo suficientemente rápido «, dijo el Dr. Marr.

«Los humanos no suelen moverse lo suficientemente rápido como para que esto suceda», continuó el Dr. Marr. “A medida que nos movemos, empujamos el aire fuera del camino, y la mayoría de las gotas y partículas también son empujadas fuera del camino. Alguien tendría que rociar gotas grandes a través de la conversación, un charlatán, tosiendo o estornudando para que aterrizaran en nuestra ropa. Las gotas tienen que ser lo suficientemente grandes como para que no sigan las líneas de corriente».

Entonces, si sale de compras y alguien le estornuda encima, probablemente quiera irse a casa, cambiarse y ducharse. Pero el resto del tiempo, tenga la seguridad de que el movimiento lento de su cuerpo está empujando al aire y las partículas virales lejos de su ropa, es física simple.

¿Existe el riesgo de que el virus pueda estar en mi cabello o barba?

Por todas las razones descritas anteriormente y si está practicando el distanciamiento social, debería preocuparse por una posible contaminación viral de su cabello o barba. Incluso si alguien estornudara en la parte posterior de tu cabeza, cualquier gota que cayera sobre tu cabello sería una fuente poco probable de infección.

«Hay que pensar en el proceso de lo que sucedería para que alguien se infecte», dijo el Dr. Andrew Janowski, instructor de enfermedades infecciosas pediátricas en el Hospital de Niños St. Louis de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. “Tienes a alguien que estornuda y tiene que tener una cantidad X de virus en el estornudo. Entonces tiene que haber tantas gotas que caigan sobre ti”.

«Luego tienes que tocar esa parte de tu cabello o ropa donde tiene esas gotas, que ya tienen una reducción significativa en las partículas virales», dijo el Dr. Janowski. “Luego tendrías que tocar cualquier parte de tu cara, para entrar en contacto con ellas. Cuando atraviesas esa serie de eventos que deben suceder uno tras otro, lo convierte en un riesgo muy bajo».

¿Debería preocuparme por lavar la ropa y clasificar la ropa? ¿Puedo soltar las partículas virales de mi ropa y enviarlas al aire?

La respuesta depende de si está lavando la ropa de rutina o limpiando después de haber tenido contacto con una persona enferma.

La ropa de rutina no debe causar preocupación. Lávelo como lo haría normalmente. Si bien algunos tipos de virus, como el norovirus, pueden ser difíciles de limpiar, el nuevo coronavirus, como el virus de la gripe, está rodeado por una membrana grasa que es vulnerable al jabón. Lavar su ropa con detergente para ropa regular, siguiendo las instrucciones de la tela, seguido de una temporada en la secadora, es más que suficiente para eliminar el virus, si es que estuvo allí en primer lugar.

«Sabemos que los virus pueden depositarse en la ropa (por las gotas) y luego ser sacudidos en el aire con el movimiento, pero se necesitaría una cantidad regular de virales para que esto sea una preocupación, que es en realidad mucho más de lo que una persona podría encontrar al ir a hacer alguna compra», dijo el Dr. Marr.

La excepción es si está en contacto cercano con una persona enferma. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que use guantes cuando limpie después de una persona enferma, y ​​tenga cuidado de no sacudir la ropa y la ropa de cama. Use la configuración de agua más cálida posible y seque completamente. Puede mezclar la ropa de una persona enferma con el resto de la carga doméstica. Pero solo dejar la ropa en reposo por un tiempo también reduce el riesgo, porque el virus se secará y se pudrirá. «Sabemos que este tipo de virus tiende a decaer más rápido en la tela que en superficies duras y sólidas como el acero o el plástico», dijo el Dr. Marr.

Entonces, ¿cuánto tiempo puede permanecer viable el virus en la tela y otras superficies?

La mayor parte de lo que sabemos acerca de cuánto tiempo vive este nuevo coronavirus en las superficies proviene de un importante estudio publicado en The New England Journal of Medicine en marzo. El estudio encontró que el virus puede sobrevivir, en condiciones ideales, hasta tres días en superficies de metal duro y plástico y hasta 24 horas en cartón.

Pero el estudio no analizó la tela. Aun así, la mayoría de los expertos en virus creen que la investigación de cartón ofrece pistas sobre cómo el virus probablemente se comporta en la tela. Las fibras absorbentes y naturales en el cartón parecían causar que el virus se seque más rápido que en superficies duras. Es probable que las fibras en la tela produzcan un efecto similar.

Un estudio realizado en 2005 sobre el virus que causa el SARS, otra forma de coronavirus, brinda mayor tranquilidad. En ese estudio, los investigadores probaron cantidades cada vez mayores de muestras virales en papel y en una bata de algodón. Dependiendo de la concentración del virus, tardó cinco minutos, tres horas o 24 horas en volverse inactivo. «Incluso con una carga de virus relativamente alta en la gota, se observó una rápida pérdida de infectividad para el material de papel y algodón», concluyeron los investigadores.

¿Debería preocuparme los paquetes o el periódico?

El riesgo de enfermarse al manejar el correo o los paquetes es extremadamente bajo y, en este punto, solo teórico. No hay casos documentados de alguien que se enferme por abrir un paquete o leer un periódico.