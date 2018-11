Estadio de Chavinillo con graves deficiencias

El consejero regional Máximo Mayo, integrando la Comisión Permanente de Infraestructura del Gorehco, realizó una visita de trabajo al estadio municipal de Chavinillo, habiendo detectado serias irregularidades en la tribuna de occidente, la que da al río, específicamente en el encuentro entre la columna y la viga de cimentación de esa tribuna, lo que significa que está mal construida y que ha colapsado y por lo tanto no puede ser utilizada.

Mayo señaló que la comisión ha presentado su informe opinando que el trabajo ya no debe seguir y que debe intervenir el Gobierno Regional para que tome las medidas respectivas.

Hay que indicar que la indicada tribuna fue construida por el Consorcio Trebejo con una inversión de más de S/1 millón y en repetidas ocasiones se denunció las deficiencias en la obra, lo que originó que el consorcio abandone y recurra a un arbitraje tratando de hacer valer sus derechos.

Máximo Mayo señaló que el Gobierno Regional contratará peritos que informarán técnicamente las deficiencias halladas y todo lo actuado será trasladado al Órgano de Control Interno, a la Fiscalía de Prevención del Delito y a Contraloría, a fin que estos organismos inicien las acciones pertinentes.

En cuanto al resto de la obra, que lo viene ejecutando el Gobierno Regional por administración directa, no hay inconveniente alguno y todo marcha de acuerdo a lo planificado.