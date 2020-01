Estadio Heraclio Tapia declarado apto para el torneo

El encuentro por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, entre el Alianza UDH vs Carlos Stein de Lambayeque, ha sido programado oficialmente para el domingo 9 de febrero a las 3.00 p.m. en el estadio Heraclio Tapia León. Programación confirmada por el club azulgrana.

No obstante, algunos medios han publicado que el estadio aún no está definido, debido a que la comisión que la semana pasada realizó la inspección técnica al estadio, en su informe consignó que el campo no es apto para jugar. Al respecto, el delegado ante la Liga 1, Jorge Rojas García informó a Ahora Deportes que esta situación ya ha sido superada, debido a que el club y la municipalidad han cumplido con subsanar las observaciones y que ya la Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones (ITSE), ha expedido el certificado de aptitud y ha extendido la respectiva autorización para que el citado partido se juegue en el Heraclio Tapia León.