Estalló el escándalo en la Copa Perú

Desde Huancavelica, versiones difundidas por medios de comunicación de esa ciudad acusan a los jugadores del club UDA de haber recibido un soborno para dejarse ganar, como así ocurrió, el partido de la última fecha de la Finalísima. Los huancavelicanos cayeron de forma estrepitosa y escandalosa por 6 a 0 ante los chiclayanos.

Diarios y medios de comunicación de Huancavelica, han señalado que hasta 3 jugadores del UDA recibieron S/20 mil para ‘perder’ el partido. Incluso en algunas redes sociales vienen circulando audios en los que supuestos dirigentes del UDA confirman el mencionado soborno.

Faltando confirmar las acusaciones, la directiva de la Copa Perú ha asegurado que no habrá sanción al club Molinos El Pirata, y se ha asegurado su participación en la edición 2019 del Torneo Descentralizado.

“Vamos a investigar y sancionar a los dirigentes y jugadores involucrados, pero esto no va afectar en nada el ascenso del equipo campeón”, dijo Lucio Alva, presidente de la Comisión de Fútbol Aficionado Copa Perú.

Pero pese a no existir pruebas contundentes que confirmen el supuesto soborno, parece que lucio Alva no tiene dudas de que haya ocurrido. “Está más que confirmado que sí hubo una echada en el partido entre Molinos El Pirata y U. D. Ascensión, pero no hay pruebas y es un tema que escapa de mis manos”, indicó Lucio Alva.