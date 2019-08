Bastante preocupado por el resultado, Franco Navarro, técnico del UTC, compareció en la conferencia de prensa para explicar la derrota diciendo que su equipo está pasando un mal momento por las continuas derrotas y lo único que le queda es seguir trabajando para revertir la situación.

“Estamos pasando un mal momento, las cosas no nos están saliendo como lo planificamos. Estuvimos imprecisos en los pases y muy distraídos en el fondo y Alianza aprovechó muy bien para hacernos los dos goles. Yo asumo la responsabilidad de lo que nos está pasando, pero también los jugadores tienen que poner compromiso, identificación y responsabilidad que creo que no lo están haciendo. Lo que nos queda es seguir trabajando fuerte esperando que este mal momento acabe. Venimos de 4 derrotas consecutivas y eso me preocupa. Alianza trabajó bien con Pajoy y Conde en los goles, pero Durán y Landauri también pusieron su cuota de trabajo muy bien”, dijo el técnico.