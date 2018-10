Este domingo Alianza UDH juega en Huánuco

Alianza Universidad enfrentará este domingo al Alfonso Ugarte de Puno en partido de ida de los octavos de final de la Copa Perú. Así se confirmó lo que adelantó ayer Ahora Deportes. Es decir, primero será local el conjunto aliancista este domingo 28 desde las 3.00 pm en el estadio Heraclio Tapia León. El cuadro azulgrana tendrá que ir al extremo sur del país, Puno, a jugar el partido de vuelta, posiblemente el miércoles siguiente, es decir el 31 de octubre, lo cual se confirmará el domingo. El Alfonso Ugarte es campeón departamental de Puno y se colocó en el sexto puesto de la tabla de posiciones al final de la Etapa Nacional.

Los 16 equipos clasificados a octavos de final: UDA de Huancavelica, Sportivo Huracán (Arequipa), Credicoop San Cristóbal (Moquegua), Sport Marino (Ica), Molinos El Pirata (Lambayeque), A. Ugarte (Puno), Unión A. Ugarte de Tacna, FC Retamoso (Apurímac), Unión Tarapoto (San Martín), Social Venus (Lima), Laure Sur (Lima), Alianza UDH, Atlético Torino (Piura), Santos FC (Ica), Las Palmas (Cajamarca) y Deportivo Garcilaso (Cusco).

Partidos de octavos de final:

Así quedaron las llaves de los octavos de final

Llave F Alianza UDH vs Alfonso Ugarte

Llave H Las Palmas vs Sportivo Huracán

Llave E Def. Laure Sur vs. Molinos El Pirata

Llave G Santos FC vs. Unión Alfonso Ugarte

Llave B Social Venus vs. Retamoso FC

Llave A Atlético Torino vs. Sport Marino

Llave C Unión Tarapoto vs. UDA

Llave D Dep. Garcilaso vs. Credicoop San Cristóbal