Este jueves, segunda fecha de la Liga de Huánuco

La Liga de Fútbol de Huánuco reprogramó para este jueves 5, los partidos correspondientes a la segunda fecha del campeonato, que no se jugaron el pasado domingo por lluvia. Según el boletín enviado a Ahora Deportes por el presidente de la Liga, Germán Astuquipán, el escenario y el orden de los encuentros serán los mismos.

Esta fecha servirá para la presentación oficial de León de Huánuco, a quien la lluvia le “dio una mano” para no jugar, ya que aún no tenía su equipo completo y aprovechó para jugar en amistoso en Huariaca ante el Once Caldas que lo ganó por 3-1.

El León enfrentará al Tarapacá en horario de fondo, pero el partido más importante estará a cargo del Grau y el Bielo que golearon en la primera fecha.

Programa de la segunda fecha

Estadio de la Unheval. Jueves 5

8.50 a.m. Los Ángeles vs Istap

10.45 a.m. D. América vs G. Curasi

12.35 p.m. Unheval vs Wander V. S. M.

2.00 p.m. Miguel Grau vs J. Bielovucic.

3.30 p.m. C. Tarapacá vs León de Hco.

Libre: Jorge Chávez.