Excampeón mundial en campaña contra el racismo

El exfutbolista francés Lilian Thuram, campeón del Mundial 1998, llegó a nuestro país en gira por Latinoamérica y ofreció una conferencia sobre “Racismo y discriminación en el deporte” ayer en el Estadio Nacional de Lima, gracias al convenio de cooperación vigente entre el Instituto Peruano del Deporte y la Embajada de Francia.

El extraordinario ex centrocampista, director de la “Fundación Lilian Thuram, Educación contra el Racismo”, disertó en el Salón de las Américas del primer escenario deportivo del Perú.

“El deporte permite a los niños salir a superar las diferencias. El mundo está mal no necesariamente por la gente que hace cosas malas, sino por la que mira y no hace nada por cambiarlas”, expresó Thuram a través de un intérprete.

El evento se realizó con el objetivo de promover y reconocer el principio de “igualdad e inclusión” en el ámbito deportivo, el cual constituye un derecho fundamental para la formación integral de todas las personas, independientemente de sus diferencias étnicas, religiosas o de cualquier índole.