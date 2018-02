En la construcción del Hospital Regional Hermilio Valdizán no se acepta la incorporación como trabajadores de personas con discapacidad que se encuentran acreditadas y capacitadas para ejecutar estas labores, según la decisión de los representantes del Consorcio Obrainsa-Joca, según denunció Héctor Morales Huerto, coordinador regional del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

Señaló que con la debida anticipación gestionó ante la empresa adjuntando la relación de personas con experiencia en otras obras y con certificación de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.

La respuesta de Obrainsa-Joca, en un documento, fundamentó como razón que por ser un trabajo de alto riesgo no se autorizaba la incorporación de las personas con discapacidad. Esto significa que catalogan a las personas con discapacidad como si fueran inútiles que no pueden trabajar y su respuesta tiene carácter discriminatorio.

Recordó que la Ley n.° 29973 “Ley de personas con discapacidad”, con sus modificatorias y reglamento, obliga a las entidades públicas y privadas que el 3 % de sus trabajadores deben ser personas con discapacidad. La obligación de la empresa está normada por ley y debe cumplir con la normativa, en caso contrario cualquier persona con discapacidad puede entablar una denuncia ante las instancias administrativas o judiciales.

Recibieron papa

Asimismo, dio a conocer que la Dirección Regional de Agricultura entregó 24 toneladas de papa blanca para su distribución gratuita a 12 organizaciones de diversos distritos de las provincias de Huánuco y Leoncio Prado. Este producto se entrega en Huánuco y distritos de la selva a 961 personas con discapacidad, cada una de las cuales recibirá 25 kg.