Extraña muerte de alumna del Colegio Inmaculada Concepción durante cuarentena

De manera extraña y en circunstancias inexplicables, falleció Mayen (10), estudiante del Colegio Eclesial Inmaculada Concepción, que estaba en poder de la economista Teresa Eloísa Pajuelo Vásquez, su tutora legal y madrina de bautizo.

De acuerdo al certificado de defunción firmado por Jhonatan Hinostroza Galarza, médico de EsSalud, Mayen falleció el 16 de mayo a las once de la mañana en el interior de la vivienda de Pajuelo Vásquez, ubicada en el jirón Huallayco n. º 237, a causa de una sepsis (infección generalizada). Al cuerpo de la menor no le hicieron la necropsia de ley.

Este hecho es investigado por la policía, luego que Yanina Valverde Salvador, tía materna de Mayen, interpuso la denuncia el 18 de mayo en la comisaría de Huánuco, tras enterarse de la muerte de su sobrina. “Fue un baldazo de agua fría enterarnos de su muerte, porque el 12 de mayo la vi sana”, comentó.

Yanina sostiene que el 18 de mayo, doña Teresa les llamó para informales que Mayen falleció el sábado 16 y cremó su cuerpo en el cementerio Divino Descanso el domingo 17, versión que fue confirmada por los investigadores del caso. “¿Por qué no llamó el día que murió?, ¿qué escondió al cremar el cuerpo de Mayen?”, preguntó.

“Yo creo que la golpeó, no le brindó atención médica y la dejó morir. Ella dijo que murió porque le faltó aire; sin embargo, el médico que certifica la defunción señala que la causa de la muerte es sepsis. No creemos esa versión porque Mayen gozaba de buena salud y no tenía ninguna enfermedad que genere una infección hasta quitarle la vida”, acusó.

En el testimonio, que Yanina brindó a los investigadores, comenta que su sobrina constantemente era agredida físicamente por Teresa Pajuelo Vásquez, producto de ello fue evaluada por la psicóloga del colegio e incluso le hicieron una tomografía en una entidad particular.

“Me enteré, por la mamá de una de sus compañeras de clases, que la mujer le jalaba los pelos y, a causa de las agresiones, Mayen tenía los ojos rojos. Sus amigas me contaron que también tenía marcas en las piernas y manos. Una vez estuvo con la cabeza vendada porque supuestamente se golpeó en la escalera del colegio, pero este hecho no quedó registrado en las cámaras del plantel”, detalló Yanina.

La denunciante comentó que Teresa no le permitía ver a su sobrina y creaba muchas excusas para evitar que Mayen tenga contacto directo con los familiares maternos. “La señora tiene varias denuncias por violencia desde el 2012. No sé por qué el juez le dio la tutela a una persona con antecedentes”, cuestionó Yanina.

Los familiares de Mayen creen que con la muerte de su sobrina, Pajuelo Vásquez pretenderían beneficiarse con los fondos de dos seguros de vida que beneficiaban a la menor.

En el 2016, Mayen quedó huérfana, tras la muerte de su madre Miriam Beatriz Loc Salvador, y se fue a vivir con su abuela materna, quien murió en marzo de 2019. Desde julio de 2019, estaba en custodia de Pajuelo Vásquez por decisión de un juez. Su padre la abandonó al nacer.