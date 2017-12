Para sacarles dinero, personas inescrupulosas están sorprendiendo a varios jóvenes ofreciéndoles becas que ofrece el programa “Beca 18” del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). Los inescrupulosos se presentan como coordinador de Beca 18, cargo que no existe, y sorprenden a los jóvenes pidiéndoles dinero con el cuento de hacerles retomar el beneficio de estudiar gratis. Una de sus víctimas fue estafada con 100 soles que pagó al supuesto coordinador que le pidió el dinero con el cuento de legalizar documentos. Incluso le entregó un recibo escrito a mano con el número de celular 934 516014. Hasta el momento dos jóvenes denunciaron en Pronabec haber sido sorprendidos por estas personas.

El programa advirtió que no tiene ningún coordinador de Beca 18 que no es un programa sino una beca del Pronabec. Además aclaró que sus trámites son totalmente gratuitos y no se exige a cambio ninguna suma de dinero. El programa advirtió a los jóvenes tener cuidado de ser sorprendidos y denunciar a estas personas que se aprovechan de la necesidad de muchos jóvenes que aspiran a una beca de estudios.