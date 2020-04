Familiares de exalcalde de Chaulán salen de Huánuco porque no tienen qué comer

Parientes de Celio Ríos Cruz, exalcalde del distrito de San Pedro de Chaulán, dejan Huánuco porque no tienen qué comer, pues no fueron beneficiarios de la ayuda social (canastas de víveres y bonos) que dispuso el Gobierno para afrontar la emergencia nacional por el COVID-19.

Ríos Cruz y ocho de sus parientes, entre ellos, una mujer con dos meses de gestación y en brazos con una niña de un año y diez meses, fueron intervenidos por agentes del orden en la localidad de Pucuchinche y trasladados al Coliseo 15 de Agosto.

“Me voy de Huánuco porque no tengo nada qué comer. Mi esposo trabajaba en construcción, ahora él no tiene trabajo y no tenemos nada”, comentó Maribel Alcántara Tello.

La ex autoridad municipal de Chaulán dijo que llevaba alimentos de primera necesidad para 18 ancianos de la localidad de Antil, y aprovechó la oportunidad para movilizar a sus familiares desde Huánuco.