Fases de la Copa Perú que faltan jugar

En caso de no cambiar la clasificación de los clubes al final de la primera fase de la Etapa Nacional, el repechaje se disputará los días 13 y 14 ida, 20 y 21 la vuelta según la siguiente programación.

Social Venus vs UD Parachique (Ganador 1)

Santos FC vs Andahuaylas FC (Ganador 2)

Huamantanga vs Sport Huanta (Ganador 3)

Atlético Torino vs Alianza Universidad (Ganador 4)

Cred. San Román vs León de Huánuco (Ganador 5)

Palmas de Chota vs Bellavista FC (Ganador 6)

Def. Laure Sur vs El Inca de Chao (Ganador 7)

Deport. Garcilaso vs Municipal de Yanahuanca (Ganador 8)

Octavos de final. El 27 y 28 de octubre la ida y el 3 y 4 de noviembre la vuelta.

FC Retamoso vs Ganador 1 (Ganador 9)

U. Alfonso Ugarte vs Ganador 2 (Ganador 10)

Alfonso Ugarte vs Ganador 3 (Ganador 11)

Molinos El Pirata vs Ganador 4 (Ganador 12)

UDA de Hvca. vs Ganador 5 (Ganador 13)

Sportivo Huracán vs Ganador 6 (Ganador 14)

Crd. San Cristóbal vs Ganador 7 (Ganador 15)

Sport Marino vs Ganador 8 (Ganador 16)

Cuartos de final. Ida el 10 y 11; vuelta el 17 y 18 de noviembre

Ganador 9 vs Ganador 10 (Finalista 1)

Ganador 13 vs Ganador 14 (Finalista 2)

Ganador 11 vs Ganador 12 (Finalista 3)

Ganador 15 vs Ganador 16 (Finalista 4)

Finalísima. 25, 28 de noviembre y 2 de diciembre

Los cuatro vencedores en la fase de cuartos de final disputarán el título de la Copa Perú. El ganador clasificará a Primera División.

Nota.- El segundo y tercer lugar jugarán un play off con los clubes que también hayan terminado en las mismas posiciones en la Segunda División. Los dos mejores también ganarán el ascenso. Los dos primeros ascenderán a Primera.