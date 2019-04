Fecha de definiciones en Tingo María

La Liga Distrital de Rupa Rupa-Tingo María, llevará a cabo mañana domingo una fecha especial para definir a los dos equipos que perderán la categorías y a otros dos que jugarán la liguilla o cuadrangular final por el título y el pase a la etapa provincial de la Copa Perú. Son 4 equipos involucrados en el descenso quienes jugarán entre sí y los ganadores se quedarán en primera, mientras que los perdedores bajarán. Igualmente habrá dos cotejos por la clasificación a la liguilla, cuyos ganadores disputarán el título; asimismo, los conjuntos del Unión Brisas y Cultural Brisas, que quedaron primeros en el primer lugar de sus respectivos grupos al término de la primera rueda, jugarán un partido extra y cuyo ganador recibirá un punto de bonificación.

Programa de la fecha

Domingo 14 de abril

Estadio de la UNAS

8.00 a.m. Escuela José Mena vs Sport Tinccos (por el descenso)

10.00 a.m. Unión T. María vs Sport Ccalpe (per el descenso)

12.00 m. D. Unidad Sanitaria vs UNAS (por un cupo a la liguilla)

2.00 pm. Universitario vs Mariano Santos (por un cupo a la liguilla)

4.00 p.m. Unión Brisas vs Cultural Brisas (bonificación)