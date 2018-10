Federación no puede gestionar autorización ni estadio

La dilatación de la programación de los partidos del repechaje perjudica a todos, especialmente a la Liga Departamental de Huánuco, que no puede tramitar autorización para la utilización del estadio y no puede realizar otras gestiones que normalmente se hacen antes de cada partido.

Según señaló el dirigente Fidel Silva, estos partidos de la Etapa Nacional de la Copa Perú son considerados de alto riesgo, por lo cual tiene que tener autorización de la Prefectura, Defensa Civil, Fiscalía de Prevención del Delito, Municipalidad de Huánuco, Policía Nacional y otras instituciones, a fin que se tomen las precauciones del caso y se jueguen dentro de las normas de seguridad y garantías para todos.

Silva señaló que a la Prefectura hay que presentar un plan de contingencia por lo menos 72 horas antes de cada partido, porque las autoridades tienen que hacer una inspección al escenario antes de dar la autorización y las garantías; asimismo, tiene que tramitar la autorización del estadio en ese mismo plazo y hacer el depósito respectivo del alquiler según la tarifa; de igual modo gestionar ante la Policía Nacional para que se haga presente a guardar el orden y la seguridad, se tiene que gestionar la presencia de ambulancias, personal médico y una serie de acciones más, que no lo puede hacer la Federación ante la incertidumbre de saber si habrá o no partido.