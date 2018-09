FIFA dio a conocer a los tres candidatos al premio The Best

La FIFA dio a conocer lunes los candidatos para el premio The Best. Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah son los futbolistas que se pelearán por quedarse con el galardón del máximo rector del fútbol mundial.

La decisión de la FIFA de seleccionar a estos jugadores para ganar el The Best ha dividido las opiniones de los amantes del fútbol. Alguna de la críticas que han recaído es la no inclusión de algunos seleccionados franceses que ganaron la Copa del Mundo.

Una de las ausencias más notorias fue la de Antoine Griezmann, ganador de la Europa League, Supercopa de Europa y Mundial. Otra exclusión fue la de Kylian Mbappé, quien se quedó con el premio a mejor jugador joven de Rusia 2018 y ganó todo lo que jugó con PSG.

Por otro lado, Barcelona también se pronunció ante la FIFA por no colocar a Lionel Messi dentro de la terna para el The Best. El argentino ganó la Liga de España, Copa del Rey y Supercopa de España; sin embargo no quedó dentro de los tres candidatos.