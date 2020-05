Fiscal Domingo Pérez calificó de arbitraria la liberación de Keiko

El fiscal José Domingo Pérez, del equipo Lava Jato, calificó de “medida arbitraria” la decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado de revocar la orden de prisión preventiva para Keiko Fujimori y cumplir comparecencia con restricciones.

“Es una decisión arbitraria porque se ha impuesto a Keiko Fujimori la obligación de pagar una caución de 70 ooo soles sin tomar en cuenta que en la investigación se probó que recibió millones en efectivo de Dionisio Romero y otros empresario”, manifestó Domingo Pérez a un medio nacional.

Asimismo refirió que la Sala no ha desvirtuado que la fujimorista haya dejado de obstruir la investigación y cuestionó que haya reconocido la contundencia de pruebas que incriminan a la lideresa naranja y que a la vez señalan que “no es suficiente para dictar prisión preventiva porque ha transcurrido cierto plazo de la investigación”.

Domingo Pérez explicó que no se ha cumplido ni la mitad del plazo de 36 meses, según indica la Ley de Crimen Organizado para investigaciones como la que se sigue contra la ex candidata presidencial y otras 61 personas.

“En el caso de Keiko Fujomori se tenía previsto concluir la investigación en el mes de marzo o una vez concluidas las pericias, sin embargo, la crisis sanitaria ha paralizado la labor fiscal en todos los niveles. Una vez levantada la cuarentena continuaremos con la investigación seguida contra Keiko Fujimori y concluiremos los actos de investigación pendientes”, expresó.

Por su parte, Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial, manifestó que presentarán un recurso de casación contra la resolución de la Sala de Apelaciones y cuestionó que los jueces no hayan advertido que Fujimori pone en peligro la investigación por lavado de activos si permanece en libertad.