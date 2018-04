La Fiscalía de la Nación decidirá la suerte del fiscal provincial de Marañón, Jorge Asís Gonzales, cuestionado por la población de Huacrachuco que acató un paro para exigir al Ministerio Público la destitución del fiscal por la demora en las investigaciones sobre robos, violaciones, corrupción, que no prosperan hace varios años.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Ministerio Público, Jhon Martel, remitió a la Fiscalía de la Nación las denuncias contra el fiscal provincial, señaló el dirigente del Frente de Defensa de los Intereses de Marañón, Wilder Vidal Huerta. “Nos dijo que toda la documentación contra el fiscal se envió a Lima y nos indicó que el jueves se estaría calificando para que nos den una solución”, señaló.

Vidal reiteró que Marañón no aceptará que Asís continúe como fiscal en la provincia. “Exigimos que de todas formas se lo lleven”, expresó.

Dijo que mientras se espera el pronunciamiento el fiscal está de licencia. No obstante, advirtió que el descontento de la población podría salirse de control porque trascendió en Huacrachuco que el fiscal sigue despachando y está buscando fotografías del último paro para denunciar a los protestanes. “No podremos controlar si ocurre una agresión, el Ministerio Público debe retirarlo para no mantenerlo en riesgo”, señaló en comunicación telefónica.

El dirigente indicó que la población exige el cambio del fiscal porque archivó 3 casos de violaciones a menores, demora investigaciones sobre asaltos y asesinatos, lo que ha dejado en libertad a los delincuentes. “Sentimos que la impunidad campea en Marañón”, indicó.