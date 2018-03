La Fiscalía de Lavado de Activos está a la expectativa de que las personas mencionadas por Jorge Barata en el reciente interrogatorio en Sao Paulo se acojan a la colaboración eficaz para reducir sus condenas a cambio de información que confirme los desembolsos de dinero de Odebrecht.

Los mencionados por el exrepresentante de la compañía constructora negaron haber recibido fondos incluso de manos de Barata, olvidándose de que los millones de dólares salieron del Departamento de Operaciones Estructuradas, una oficina diseñada especialmente para los pagos ilícitos o indebidos de Odebrecht y que estuvo dirigida personalmente por el propietario y presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht.

Fuentes de la Fiscalía de Lavado de Dinero no manifestaron sorpresa o temor por los desmentidos de Jaime Yoshiyama Tanaka, Nadine Heredia Alarcón, Susana De la Puente Wiese y Luis Alva Castro, a quienes Jorge Barata señaló como receptores de dinero de Odebrecht para financiar las campañas de Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, en 2011 y la de Alan García, en 2006.

En lo expresado por Jorge Barata en Sao Paulo, señaló un dato relevante que las personas mencionadas como los coordinadores de la recepción de los fondos para las campañas presidenciales eran “miembros del círculo más íntimo de los candidatos, en unos casos, o jefes de campaña o líderes de sus respectivos partidos políticos, eran elementos del entorno más leal”.

Ese patrón señalado por la Fiscalía de Lavado de Activos se cumple rigurosamente en los casos de Jaime Yoshiyama, Susana de la Puente, Luis Alva Castro y Avraham Dan On, el jefe de seguridad y testaferro de Alejandro Toledo. A los que se suma, por supuesto, Nadine Heredia, presunta receptora de una parte de los 3 millones de dólares para la campaña de Ollanta Humala.

Tramas coincidentes

Es la segunda vez que Jorge Barata menciona Avraham Dan On, como intermediario en una trama de dinero de Odebrecht. Está procesado por haber sido parte del esquema de pagos de sobornos al expresidente Toledo por la adjudicación de la Interoceánica Sur. Que ahora Barata lo haya mencionado como receptor de 700 mil dólares para la campaña presidencial de Toledo en 2011, parece una redundancia.

Avi Dan On trabajaba para el empresario Josef Maiman Rappaport, íntimo amigo de Toledo, y cuando éste gana las elecciones de 2001. Durante el gobierno de Toledo, Dan On fue varias veces sorprendido presionando a altos funcionarios para que contraten a compañías israelíes de los amigos de Maiman con la bendición de Toledo.

Asimismo, Barata por primera vez señaló que Luis Alva Castro fue quien recibió 200 mil dólares para la campaña de Alan García en 2006, pero tanto Alva como García lo han desmentido. No se debe olvidar que García nombró ministro de Economía a Alva en su primer gobierno (1985-1990) y ministro del Interior en el segundo (2006-2011. Pocos meses después de iniciado el segundo gobierno de García, en setiembre de 2006, una hija de Alva empezó a trabajar en la compañía de Odebrecht. Todos estos datos ahora son de relevancia para la Fiscalía de Lavado de Activos y son comprensibles en el contexto de las confesiones de Jorge Barata.