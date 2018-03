La Fiscalía y la Procuraduría Anticorrupción intervinieron las oficinas de la Red de Salud Huánuco para investigar las denuncias de supuestas irregularidades en el concurso público convocado para contratar trabajadores asistenciales y administrativos para los establecimientos de salud de Huánuco, Ambo y Pachitea.

La Red de Salud convocó a concurso para contratar 436 trabajadores. Los postulantes denunciaron ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía irregularidades en el concurso lo que motivó la intervención del fiscal Anticorrupción Ronoel Garay y la procuradora Krupskaia Beraún.

Los concursantes denunciaron que la comisión del concurso transgredió sus propias bases que establecen como puntaje mínimo de 22 para calificar la última etapa de la entrevista, pero la Red admitió a postulantes que obtuvieron 21 puntos y los están declarando ganadores en plazas para enfermería, obstetricia, técnicos administrativos.

Ciro Albornoz Piñan, obstetra que concursó por una plaza para el establecimiento de salud de Huacachi, denunció que muchos postulantes con 21 puntos son declarados elegibles cuando en las bases del concurso no se establece esa categoría. Agregó que los elegibles cubrirán los puestos que fueron declarados desiertos cuando opinó que nuevamente deben convocarse a concurso. “Están manejando las plazas para colocar a su gente”, afirmó.

En su caso dijo que por errores en el sistema no le calificaron el examen de conocimiento, tampoco le dieron los resultados de su expediente y en la etapa de entrevista no le llamaron. “El sábado sale el resultado final y me ponen 24 en conocimiento, 30 en currículo y me descalifican en entrevista cuando no me llamaron”, aseguró.

Algunos postulantes pidieron que se anule el concurso y se vuelva a convocar otro con veedores de la Defensoría y Fiscalía. “No pedimos que nos regalen las plazas, sino que nos dejen competir”, exigió.

El director de la red Ivan Palomino dijo que proporcionaron toda la información a la Fiscalía Anticorrupción. Aseguró que explicaron a la fiscalía todas las etapas y observaciones que realizaron los postulantes.