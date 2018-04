La Fiscalía Ambiental investigará por 60 días el robo de gran cantidad de sacos de abono y pagos a trabajadores fantasma en el proyecto de reforestación del bosque de Carpish que ejecutó la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional con una inversión de S/10 279 942.

El fiscal César Gonzales Ramos, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Huánuco, ordenó que se realicen las diligencias preliminares en la sede policial por 60 días contra el gerente general de Recursos Naturales Juan Salazar, el ingeniero residente Hans Alberto Álvarez Espinoza, el supervisor Gonzalo Navarro Gomez y el extensionista Donato De la Cruz Cruzado, por el delito de responsabilidad funcional e información falsa contenida en sus informes.

Las obreras que trabajaron en la reforestación: Breis Carolina Santiago Sánchez, Judith Sánchez Cabrera y Sabina Santiago Sánchez, denunciaron irregularidades en el proyecto liquidado en 2017. Ellas revelaron que en setiembre de 2017 el residente Hans Álvarez sustrajo 280 sacos de fertilizantes del vivero de la localidad de Mallqui, en Chinchao, que fueron trasladados en el vehículo de Fredy Malpartida Cuenca hasta su vivienda en Tingo María. Una de las obreras incluso aseguró que tiene fotografías del residente depositando los sacos de abono en su casa cerca al puente Corpac, en Castillo Grande.

Las obreras declararon que los obreros Clicton Santiago Sánchez, Antonio Santiago Sánchez y Dayvis Santiago Sánchez son testigos porque también descargaron los sacos que inicialmente les habían dicho eran para la UNAS.

Contaron que el gerente de RR.NN., Juan Salazar, no intervino para fiscalizar cuando ellas le avisaron. “Nos mandó al desvío, no quiso verificar, ni denunciar el hecho, nos hizo confrontar con el residente. Trataron de tapar los hechos”, declararon.

También afirmaron que en las planillas de los obreros se consignaron nombres de personas inexistentes, trabajadores fantasma e hicieron trabajar a beneficiarios de Juntos. “Les explotaron y no les pagaron”, afirmaron.

El supervisor y extensionista fueron acusados de ser cómplices del residente pues permitieron que se registre falsamente el alquiler de un vehículo de carga por 20 mil soles que pagaron cuando nunca fue contratado el servicio.

La consejera Nitzhy Orneta dijo que el caso pasará a la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue estos hechos y se acuse a los funcionarios responsables de las irregularidades. “Liquidaron el proyecto sin considerar el mantenimiento de los plantones”, advirtió.