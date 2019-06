Fixture de la Copa América 2019

La Copa América 2019 arrancará el próximo viernes 14 con el partido entre el anfitrión Brasil vs Bolivia del grupo A, en el cual también están Perú y Venezuela, en el estadio Morumbí de Sao Paulo.

El sábado 15 debutará la selección peruana frente a Venezuela en el estadio Arena do Gremio en la ciudad de Porto Alegre a las 2.00 de la tarde hora peruana.

Fixture general de la Copa América 2019

14 de junio: Grupo A: Brasil vs Bolivia

15 de junio: Grupo A: Venezuela vs Perú

Grupo B: Argentina vs Colombia

16 de junio: Grupo B: Uruguay vs Ecuador

17 de junio: Grupo C: Japón vs Chile

18 de junio: Grupo A: Bolivia vs Perú

Grupo A: Brasil vs. Venezuela

19 de junio: Grupo B: Colombia vs Qatar

Grupo B: Argentina vs Paraguay

20 de junio: Grupo C: Uruguay vs Japón

21 de junio: Grupo C: Ecuador vs Chile

22 de junio: Grupo A: Perú vs Brasil

Grupo A: Bolivia vs. Venezuela

23 de junio: Grupo B: Qatar vs Argentina

Grupo B: Colombia vs Paraguay

24 de junio: Grupo C: Chile vs Uruguay

Grupo C: Ecuador vs Japón

Cuartos de final

27 de junio: 1° Grupo A vs 3° Grupo B/C

28 de junio: 2° Grupo A vs 2° Grupo B

28 de junio: 1° Grupo B vs 2° Grupo C

29 de junio: 1° Grupo C vs 3° B/C

Semifinales

2 de julio: G. 1° Grupo A vs 3° Grupo B/C vs G. 2° Grupo A vs 2° Grupo B

3 de julio: G. 1° Grupo B vs. 2° Grupo C vs 1° Grupo C vs. 3° B/C

Tercer/cuarto puesto: 6 de julio. Estadio Arena do Corinthians

Final: 7 de julio. Estadio Maracaná