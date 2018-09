Fixture de los pasqueños en la Fase Nacional

San Agustín recibe a Laure Sur y Municipal va a Huancayo

Por: Trebor Barzola E.

Cerro De Pasco.- Arrancó la Etapa Nacional de la Copa Perú con la participación de 50 equipos de 25 departamentos. Los dos representantes de Pasco empataron sin goles en sus respectivos compromisos, aún nada está dicho, la situación sigue siendo auspiciosa para San Agustín y Municipal, ambos compiten en diferentes grupos, sin embargo se enfrentarán en topes de ida y vuelta. En la segunda fecha el San Agustín recibirá en el DAC al Laure Sur de Lima, mientras que el Municipal de Yanahuanca irá a Huancayo para enfrentar a la Escuela de Futbol JTR.

Fixture general de los pasqueños

MUNICIPAL DE YANAHUANCA. CAMPEÓN

Fecha 1: Municipal 0 León de Huánuco 0

Fecha 2: 9 de setiembre. Estadio Mariscal Castilla de Huancayo

3:15 pm Escuela JTR vs Municipal

Fecha 3: 16 de setiembre. Estadio de Yanahuanca

3:15 pm Municipal vs Atlético San Agustín

Fecha 4: 19 de setiembre. Estadio Daniel A. Carrión

3:15 pm San Agustín vs Municipal

Fecha 5: 23 de setiembre. Estadio Daniel A. Carrión

3:15 pm Municipal vs Escuela JTR Huancayo

Fecha 6: 30 de setiembre. Estadio Heraclio Tapia de Hco.

3:15 pm León de Hco. vs Municipal

ATLÉTICO SAN AGUSTÍN. SUBCAMPEÓN

Fecha 1: Huamantanga 0 – San Agustín 0

Fecha 2: 9 de setiembre. Estadio Daniel A. Carrión

3:15 pm. San Agustín vs Laure Sur de Lima

Fecha 3: 16 de setiembre. Estadio Daniel A. Carrión

3:15 pm San Agustín vs Municipal

Fecha 4: 19 de setiembre. Estadio de Yanahuanca

3:15 pm Municipal vs San Agustín

Fecha 5: 23 de setiembre. Estadio de Lima Provincia

3:15 pm Laure Sur vs San Agustín