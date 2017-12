La Selección Peruana debutará ante Dinamarca por la primera fecha del Grupo C del Mundial Rusia 2018. El partido se jugará el sábado 16 de junio desde las 11:00 am (hora peruana) en el Estadio Mordovia Saransk que tiene una capacidad para 45,100 espectadores Francia fue elegida como cabeza de serie del grupo C. El segundo país en conocerse de esta misma lista fue Dinamarca, que clasificó eliminando a Irlanda en el repechaje europeo.

Perú fue el tercer equipo en mostrarse y ocupó el lugar denominado en un principio como C3. La selección peruana debutará contra Dinamarca y cerrará la fase de grupos ante Australia. Las tres selecciones en mención clasificaron gracias al repechaje. Diego Armando Maradona fue el encargado de sacar la bolilla que tenía el nombre de Perú. Gracias al lugar ubicado en el grupo, la bicolor debutará Fixture del Grupo C en la próxima Copa del Mundo contra Dinamarca el próximo sábado 16 de junio a las 11:00 am en el estadio Saransk. Australia fue la última selección emparejada. Esto indica que también será el último rival de la Selección Peruana en la fase de grupos.

Los dos primeros puestos de cada agrupación pasarán a los octavos de final del Rusia 2018.

Fixture de la

selección peruana

Perú vs Dinamarca

Fecha: Sábado 16 de junio.

Hora: 11 am

Estadio: Saransk

Francia vs Perú

Fecha: Jueves 21 de junio.

Hora: 7 am

Estadio: Ekaterimburgo

Australia vs Perú

Fecha: Martes 26 de junio.

Hora: 9 am

Estadio: Sochi

A la otra instancia avanzan 2, el primero

y segundo del grupo C. Perú de sus

cuatro participaciones mundialistas

ha pasado a otras etapas en 2 ocasiones

(1970 y 1978).