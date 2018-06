FPF hará todo lo posible para que Gareca siga

by Ahora

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, dijo que la FPF hará todo lo posible para que el entrenador de la selección nacional siga trabajando en nuestro país. Oblitas señaló que la mejor decisión que podría tomar Ricardo Gareca es quedarse para seguir entrenando a la selección peruana.

“La mejor decisión -como siempre le dije a Gareca- sería que él se quede. En Perú se le quiere y respeta, y se valora su trabajo”, manifestó Oblitas en entrevista para la FIFA.

Refirió que Ricardo Gareca ha manifestado en todo momento que no tocará el tema de la renovación de su contrato, hasta que no termine el Mundial Rusia 2018.

Según consigna la agencia EFE, Oblitas, aseguró que tratarán de que Gareca siga al frente de la selección y reconoció que no manejan ninguna alternativa para sustituirlo.

Sobre la posibilidad de que Gareca vaya a entrenar a la selección de Argentina, Oblitas reconoció que sería “un rival muy duro” a la hora de convencer al técnico.